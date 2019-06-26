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الاتحاد الأوروبي يتوعّد تركيا بتدابير "غير سهلة"

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 03:20 م
الاتحاد الأوروبي يتوعّد تركيا بتدابير غير سهلة
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وكالات
 
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قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر: إن قرار تركيا بالتنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية القبرصية "غير مقبول"، مؤكداً على أن المجلس الأوروبي بصدد اتخاذ تدابير "غير سهلة" في المستقبل القريب، على حد تعبيره.

 

يونكر وفي مؤتمر صحفي عقده خلال قمة قادة دول الاتحاد الأوروبي أواخر الأسبوع الماضي في بروكسل، أكد وقوف التكتّل إلى جانب نيقوسيا في النزاع الذي بدأ الشهر الماضي حينما أرسلت تركيا سفينة لبدء التنقيب عن النفط والغاز في المياه القبرصية.

 

وكانت تركيا أعلنت عن عزمها حفر حقول الغاز في منطقة تقول قبرص إنها ضمن المياه الإقليمية الخاصةّ بها الأمر الذي أثار حفيظة الاتحاد الأوروبي الذي وجّه لأنقرا العديد من رسائل التحذير المطالبة بوقف أنشطة التنقيب في تلك المنطقة.

 

وأعرب القادة الأوروبيون الخميس الماضي في البيان الختامي للقمة، عن أسفهم لأن تركيا لم تستجب للنداءات المتكررة من الاتحاد الأوروبي لوقف مثل هذه الأنشطة".

 

وقال بيان القادة الأوروبين: إن "الاتحاد الأوروبي سيواصل مراقبة التطورات من كثب، وهو مصمم على الرد بشكل مناسب، وبكل تضامن مع قبرص"، حسب ما جاء في البيان.

 

وكانت أنقرة أعلنت في رسالة نشرت في مطلع شهر مايو الماضي على الخدمة الدولية للرسائل البحرية عزمها التنقيب عن الغاز حتى سبتمبر في منطقة من البحر المتوسط، وبالفعل عبرت سفينة تركية للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي "ياووز"، يوم الجمعة الماضي مضيق الدردنيل، في طريقها إلى مياه المتوسط بمرافقة فرقاطة تركية .

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