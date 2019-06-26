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التحقيق مع برازيلية بتهمة تهريب 2 كيلو كوكايين عبر مطار القاهرة

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 03:20 م
التحقيق مع برازيلية بتهمة تهريب 2 كيلو كوكايين عبر مطار القاهرة
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زينب عطا
 
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تباشر نيابة شرق القاهرة الكلية، التحقيق مع مواطنة برازيلية الجنسية، وذلك بتهمة جلب وتهريب 2 كيلو ونصف من مخدر الكوكايين، عبر مطار القاهرة الجوى.

وتعود البداية عندما كانت أثناء تفتيش قوات أمن مطار القاهرة المتهمة بعد الاشتباه فيها، حيث عثر داخل اليد الحديدية لإحدى الحقائب الخاصة بالمتهمة، على كمية كبيرة من مخدر الكوكايين، بقصد تهريبها وترويجها على عملائها، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.


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