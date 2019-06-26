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أمن الجيزة يضبط تجار مخدرات بشارع مستشفى الصدر بالعمرانية

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 03:20 م
أمن الجيزة يضبط تجار مخدرات بشارع مستشفى الصدر بالعمرانية
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إيمان عبد العاطي
 
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واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية، لقطاع أمن الجيزة، حملاتها بشارع مستشفي الصدر، دائرة قسم شرطة العمرانية لإزالة الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة المشاة والسيارات، وضبط الخارجين عن القانون والمشتبه بهم.

وأشرف على الحملة اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وقيادات وضباط المديرية، واللواء حسن الدماطي مدير شرطة المرافق، وضباط إدارة شرطة المرافق بالإشتراك مع ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة ومرور الجيزة وقوات أمن الجيزة والأمن المركزي بالجيزة ومسئولي المحافظة والحي، لرفع الإشغالات والمعوقات من الشارع وإعادة المظهر الجمالي له مرة أخري.

وتواجدت القوات بالمكان في الساعات الأولى من صباح اليوم، وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال مجهود البحث الجنائي عن ضبط 3 سلاح ابيض – 2 دراجة بخارية – 2 مسجل شقى خطر – 8 مستانف – 2 جناية – 2 اتجار مخدرات– 11 غرامات – 2 مخالفات – 935 مبالغ، وفي مجال مجهود إدارة شرطة المرافق تم ضبط 200 كرسي- 3 أسطوانة غاز – 6 تروللى – 4 شمسية – 4 ثلاجة – 6 ميزان – 10 استاند.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابات المختصة لتتولي التحقيقات.

ووجه مدير الأمن بتعيين خدمات أمنية لملاحظة الحالة ومنع عودة الباعة الجائلين للمكان.
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