أسعار الدواجن والبيض تواصل استقرارها في الأسواق اليوم

تواصل أسعار الدواجن والبيض استقرارها اليوم الأربعاء حيث ترواحت أسعار الدواجن اليوم تسليم المزرعة ما بين 22 -23 جنيها، موضحا أن السعر للمستهلك يترواح بين 27 -29 جنيها حسب المنطقة، مضيفًا أن سعر كرتونة البيض 27.5 جنيها تسليم مزرعة، وتباع للمستهلك من 32 – 35 جنيها بحسب المنطقة.





وأضاف رئيس شعبة الدواجن في غرفة القاهرة التجارية، أن زيادة المعروض وتراجع حركة الشراء ساهمت فى استقرار الأسعار بصورة ملحوظة.