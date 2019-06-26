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أسعار الدواجن والبيض تواصل استقرارها في الأسواق اليوم

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 02:09 م
أسعار الدواجن والبيض تواصل استقرارها في الأسواق اليوم
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تواصل أسعار الدواجن والبيض استقرارها اليوم الأربعاء حيث ترواحت أسعار الدواجن اليوم تسليم المزرعة ما بين 22 -23 جنيها، موضحا أن السعر للمستهلك يترواح بين 27 -29 جنيها حسب المنطقة، مضيفًا أن سعر كرتونة  البيض 27.5 جنيها تسليم مزرعة، وتباع للمستهلك من 32 – 35 جنيها بحسب المنطقة.

وأضاف رئيس شعبة الدواجن في غرفة القاهرة التجارية، أن زيادة المعروض وتراجع حركة الشراء ساهمت فى استقرار الأسعار بصورة ملحوظة.

 
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