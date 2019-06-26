نجيب ضمن بعثة الأهلي لمعسكر إسبانيا رغم انتهاء عقد

قرر سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استخراج تأشيرة إسبانيا خاصة باللاعب محمد نجيب مدافع الفريق، تمهيدآ لانتظامه في معسكر الفريق هناك.









يأتي قرار مدير الكرة بالاتفاق مع الجهاز الفني بقيادة الأوراجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني، رغم انتهاء عقده مع الأهلى بنهاية الموسم الجاري.









ويخوض النادي الأهلي معسكر مغلق في مدينة اليكانتي الإسبانية، على أن تسافر البعثة يوم 4 يوليو المقبل، بعد قيام جميع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني والإداري بإستخراج التأشيرة يوم السبت الماضي.









واستأنف الأهلي تدريباته مساء السبت الماضي بعد الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة 25 يومًا تقريبًا لعد ارتباط الفريق بأي مباريات رسمية خلال الفترة الحالية، ومشاركة منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا 2019.



