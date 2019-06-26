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رابط موقع حساب المواطن للتحقق من نتائج الأهلية للدورة العشرين .. خطوات حديث حساب المواطن وشروط الاستحقاق

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 02:02 م
رابط موقع حساب المواطن للتحقق من نتائج الأهلية للدورة العشرين .. خطوات حديث حساب المواطن وشروط الاستحقاق
حساب المواطن - صورة أرشيفية
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أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الثلاثاء، عن أنه تم صدور نتائج الأهلية للدورة العشرين (شهر يوليو 2019)، وأوضح حساب المواطن، أنه يستطيع كل مواطن بالبرنامج أن يتحقق من الأهلية عن طريق الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط: (هنا).

التسجيل في حساب المواطن
 
تستمر عملية التسجيل في دورة الدفعة الـ21 ببرنامج حساب المواطن، والتي سيتم إيداعها في شهر يوليو المقبل، وكان حساب المواطن قد حث المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم خلال الرابط التالي اضغط هنا.

كما أن برنامج حساب المواطن أعلن عن استمرار التسجيل للاستفادة من الدفعة القادمة، حتى موعد إيداع الدفعة العشرين بمشيئة الله.

شروط الاستحقاق من حساب المواطن

وضع  برنامج حساب المواطن بعضا من الشروط يجب استيفاؤها حتى يستطيع المواطن صرف حساب المواطن، وهي:

أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية والحاملين لبطاقات التنقل.

إقامة المستفيد بشكل دائم داخل المملكة ولا يكون خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية.
عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون.

موافقة البيانات الموجودة لدى الجهات المعنية للحالة.

اعتماد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.

تفاصيل الدفعة الـ19 من حساب المواطن

حساب المواطن أودع البرنامج في وقت سابق، 2.5 مليار ريال لمستفيدي الدفعة 19 عن شهر يونيو من العام الجاري، حيث بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 9.2 مليون ريال.
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