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الاحتفاء الكوري بولي العهد يذكّر بالاستقبال الهزيل لـ"تميم"

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 02:06 م
الاحتفاء الكوري بولي العهد يذكّر بالاستقبال الهزيل لـتميم
صورة تعبيرية
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الفجر السعودي
 
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أثار الاهتمام الرسمي عالي المستوى لاستقبال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، في مطار القاعدة الجوية في العاصمة الكورية سيول، حيث كان رئيس وزراء كوريا لي ناكيون في مقدمة مستقبليه، اهتمام رواد موقع "تويتر"، ودفعهم إلى تذكر واسترجاع الاستقبال المتواضع والهزيل من جانب كوريا الجنوبية لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد أثناء زيارته لها أواخر شهر يناير الماضي، حيث كان في استقباله وزير المحيطات والثروة السمكية الكوري، وسفير الدولة لدى كوريا، والسفير الكوري لدى قطر.

واتفق المتابعون على أن مراسم الاستقبال تعبر عن الثقل الدولي الحقيقي لكل من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والشيخ تميم بن حمد، وفي هذا السياق قالت المواطنة السعودية مشاعل الجعيد: "ولي العهد فوق كل المقارنات، لكن للعبرة والعظة والتذكير، أمير دولة قطر يستقبله وزير الثروة السمكية الكوري، وولي عهد المملكة يستقبله رئيس مجلس الوزراء الكوري".
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