مد الموعد النهائي لقبول طلبات التقديم لمنصة الجونة السينمائية لمدة أسبوع

مد القائمون على مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة، الموعد النهائي لقبول طلبات التقديم لمنصة الجونة السينمائية، لمدة أسبوع، ليصبح الموعد النهائي 2 يوليو المقبل، ويمكن لصناع الأفلام الذين يعملون على مشاريع أفلامهم في مرحلة التطوير التقديم قبل ذلك الموعد.





منصة الجونة السينمائية، هي فعالية موجهة لصناعة السينما، بغرض دعم، وتمكين صناع الأفلام العرب، وتوفير الدعم الفني والمالي اللازم لهم، وتقدم المنصة، برنامجين مختلفين للسينمائيين الراغبين في المشاركة والتعلم، وهما: منطلق الجونة السينمائي، وجسر الجونة السينمائي.



