"الوزراء": نعمل على خلق مناخ جيد لجذب الاستثمارات الأجنبية (فيديو)

قال المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر تتمتع بروابط قوية مع ألمانيا، وتعد ألمانيا أحدى القوى السياحية الهامة بمصر، ولدينا العديد من سبل التعاون مع ألمانيا خاصة في مجال المشروعات.





وأضاف "مدبولي"، خلال كلمته على هامش الدورة الـ22 للمنتدى الاقتصادي العربي الألماني، اليوم الأربعاء، أن المهندس هاني عازر، خبير الانفاق الدولي، مثال مشرف لمصر لما حققه في مجال الهندسة الميدانية.



