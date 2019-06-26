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"الوزراء": نعمل على خلق مناخ جيد لجذب الاستثمارات الأجنبية (فيديو)

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 02:04 م
الوزراء: نعمل على خلق مناخ جيد لجذب الاستثمارات الأجنبية (فيديو)
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رقية جمال
 
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قال المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر تتمتع بروابط قوية مع ألمانيا، وتعد ألمانيا أحدى القوى السياحية الهامة بمصر، ولدينا العديد من سبل التعاون مع ألمانيا خاصة في مجال المشروعات.

وأضاف "مدبولي"، خلال كلمته على هامش الدورة الـ22 للمنتدى الاقتصادي العربي الألماني، اليوم الأربعاء، أن المهندس هاني عازر، خبير الانفاق الدولي، مثال مشرف لمصر لما حققه في مجال الهندسة الميدانية.

وتابع، أن تقرير البنك الأوروبي أفاد بأن معدل البطالة في مصر قد انخفض، موضحًا أن الركائز الأساسية للحكومة المصرية تتمثل في تنمية البنية التحتية، مؤكدًا أن مصر استطاعت خلال الفترة السابقة تلبية احتياجات النمو السكاني، مضيفًا: "نعمل على خلق مناخ جيد لجذب الاستثمارات الأجنبية".
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