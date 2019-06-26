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حميد ماو: نؤمن بأنفسنا ومباراة كينيا ليست سهلة

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 01:48 م
حميد ماو: نؤمن بأنفسنا ومباراة كينيا ليست سهلة
حميد ماو
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علي نبوي ومحمد الصو
 
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أكد حميد ماو قائد منتخب تنزانيا أن مباراة منتخب بلاده ضد كينيا لن تكون سهلة ولكنهم سيبذلون ما في وسعهم في أمم إفريقيا 2019.

 

 

قال ماو خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة كينيا: "نحن نؤمن بامكانياتنا وإذا لعبنا بشكل جماعي يمكننا أن نعمل شيء جيد.

 

وشدد على أن فريقه جاهز لتحقيق نتيجة مرضية غدًا والاستمرار في المنافسة على الصعود إلى الدور الثاني.

 

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