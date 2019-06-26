رئيس ميناء دمياط يشارك في فعاليات جمعية موانئ المتوسط بفرنسا (صور)

شارك الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء دمياط، اليوم الاربعاء، في فعاليات الجمعية العمومية لجمعية موانئ المتوسط Med Ports Association ومنتدى موانئ المتوسط Med Ports Forum خلال الفترة من 24 - 26 يونيو 2019 في مارسيليا بدولة فرنسا.





حيث بدأ الاجتماع بالتعريف بالأعضاء الجدد وعرض التقارير والمشاريع النصف سنوية للجان الفرعية السته وعرض للخطوات التنفيذية لإنشاء الموقع الالكتروني للجمعية، كما تم عرض الخطوات التنفيذية المقترحة خلال النصف الثاني من العام 2019 وعرض القوائم المالية والموقف المالى للجمعية لعامى 2018 – 2019.





كما شارك الربان فى المؤتمر والحلقة النقاشية الخاصة بمنتدى موانئ المتوسط تحت عنوان ( مبادرات وجهود موانئ المتوسط في مواجهة التحديات البيئية ) والتى تناولت الاقتصاد الأزرق والموانئ الخضراء، ودور موانئ المتوسط في النقل البحري الدولي.





وكذا ناقش أهداف وقيود تحول مصادر الطاقة في النقل البحري والتى تشمل تقرير لجنة الإستدامة بالجمعية وتأثير التغير المناخي على الموانئ البحرية وجهود الموانئ الأوروبية فى هذا الصدد.





تناولت المناقشات الحلول اللوجستية الخضراء المبتكرة في الموانئ ومنها البرنامج العالمي لإستدامة الموانئ ( WPSP ) والأطر التشريعية المبتكرة للحد من الإنبعاثات الملوثة للبيئة وجهود بعض الموانئ الأفريقية فى هذا الشأن، كما تطرق المؤتمر إلى موضوع الموانئ الذكية كأداة مبتكرة للحد من تأثيرات التغيرات البيئية والذى يشتمل على إستعراض مشروع لجنة الموانئ الذكية بالجمعية ( Data Mare Nostrum ).





وقد قدم شاهين خلال المنتدى عرضًا عن ميناء دمياط أشار فيه إلى الموقع المتميز والعبقرى للميناء على طريق التجارة العالمى وبالقرب من قناة السويس وحصول الميناء على شهادات.





( ISO 9001 – 14001 – 18001 ) وتطبيق المعايير الخاصة بالمدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية ( ISPS CODE ) وإجتياز الميناء للمراجعة الإلزامية الأخيرة للمنظمة البحرية الدولية بامتياز.





وتميز الميناء بتطبيق نظام ( OPS ) الخاص بإمداد السفن المتراكية بالطاقة الكهربائية من البر باعتباره أول ميناء مصرى وأفريقى وشرق أوسطى يطبق هذه المنظومة.





كما أوضح شاهين أنه يتوفر بالميناء مرصد بيئى لقياس نسبة التلوث إن وجدت فى الهواء والبحر والتربة ومحطة لاستقبال المخلفات الصلبة والسائلة من السفن، وكذا استفادة الميناء من الرمال السوداء الناتجة عن عمليات التكريك.





كما أشار إلى اهتمام شركة تويوتا لاستعدادها لإمداد السفن الحديثة بالغاز الطبيعي المسال كوقود بديل.





وفى سبيلها للوصول بعدد سفن الإنتظار لدخول الميناء للعدد ( صفر ).. أعلن الميناء عن بدء التشغيل التجريبى لنظام التشغيل الآنى ( JIT Operation ).





ونوه شاهين عن تقديم الميناء للخدمات للعملاء عن طريق نظام الشباك الواحد والفاتورة الشاملة الموحدة.





وقال إنه جار العمل على إنشاء محطة للخلايا الشمسية أعلى المبانى الإدارية لاستخدامها فى أعمال الإضاءة.



