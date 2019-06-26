لـ"خلافات سابقة".. حبس المتهمين بمحاولة قتل "عامل أطفيح" 4 أيام

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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، حبس المتهمين بمحاولة قتل عامل بأطفيح 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بالتحري حول الواقعة.



جاء بالتحقيقات الأولية أن قسم شرطة أطفيح، تلقى بلاغًا من الأهالي يفيد بقيام مجهولين بإطلاق النار على عامل بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير "س.م" مقيم بدائرة المركز، أطلق عليه مجهولون الأعيرة النارية مما نتج عنه إصابته، وبعمل التحريات والأكمنة تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة بينهم وبين المجني عليه.



وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.



تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة من القبض على المتهمين بإطلاق أعيرة نارية صوب عامل، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.