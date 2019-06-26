تفاصيل صفقة انتقال مبابي

كشفت تقارير صحفية فرنسية، اليوم عن تفاصيل جديدة في انتقال كيليان مبابي من موناكو لصفوف باريس سان جيرمان في صيف 2017.





وقالت صحيفة ليكيب الفرنسية، إن باريس سان جيرمان دفع 145 مليون يورو بعد نهاية إعارة مبابي من موناكو في صيف 2018 من أجل استمرار صاحب الـ 20 عاما في صفوف الفريق الباريسي.





وتابعت الصحيفة أن باريس سان جيرمان سوف يدفع لموناكو 35 مليون يورو كحوافز ليكون سعر كيليان مبابي النهائي 180 مليون يورو الذي يعد ثاني أغلى صفقة في التاريخ بعد نيمار دا سيلفا من برشلونة لباريس في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو.





وكان ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان صرح لمجلة فرانس فوتبول الفرنسية في الأيام بأن كيليان مبابي مستمر بنسبة 200% مع باريس في الموسم المقبل.





ويريد نادي ريال مدريد الإسباني، ضم كيليان مبابي من صفوف باريس سان جيرمان لكن النادي ينوي ذلك في صيف 2020 بعد تمسك بطل الدوري الفرنسي بصاحب الـ20 عاما.





وبحسب الصحافة الإسبانية، فإن ريال مدريد لا يمانع في دفع 250 مليون يورو من أجل التعاقد مع كيليان مبابي من باريس سان جيرمان في الفترة المقبلة.



