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ننشر رابط التحقق من نتائج الأهلية للدورة العشرين من دعم حساب المواطن

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 01:52 م
ننشر رابط التحقق من نتائج الأهلية للدورة العشرين من دعم حساب المواطن
حساب المواطن - صورة أرشيفية
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أعلن أمس حساب المواطن عن صرف الدعم النقدي للمستحقين من مواطني المملكة العربية السعودية عن صدور نتائج الأهلية للصرف وذلك للدورة العشرين من حساب المواطن، والتي تخص دعم شهر يوليو 2019، والتي من المقرر صرفها في العاشر من يوليو القادم، طبقا للنظام المتبع في صرف الدعم النقدي لنظام حساب المواطن، وقال حساب المواطن إنه يمكن لجميع التقدمين لصرف دعم الدورة العشرين إلى الدخول على رابط البوابة الإلكترونية من هنا، للتحقق من مدى أهليتهم للصرف.

نتائج الأهلية للدور العشرين من حساب المواطن

كما يعتمد الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية وخاصا من ينطبق عليهم شروط الاستحقاق لصرف الدعم النقدي من حساب المواطن على المبالغ التي يتم صرفها شهريا من الحساب لتلبية متطلبات وأعباء الحياة، ولذلك تكثر عمليات البحث ومتابعة أخبار حساب المواطن.

التسجيل للدورة رقم 21 من حساب المواطن

وبشار إلى أن عمليات التسجيل للدورة 21 من حساب المواطن مستمر لكل من يتوافر فيه شروط الاستحقاق لصرف الدعم النقدي، ويمكن التسجيل عبر الرابط التالي ، من هنا، ومن المقرر أن يستمر التسجيل على هذا الرابط حتى موعد إيداع الدفعة العشرين بحساب المواطن.

2.5 مليار ريال قيمة دعم الدفعة رقم 19 من حساب المواطن

ويشار إلى أن قيمة ما تم صرفه في آخر دفعة تم إيداعها من حساب المواطن وهي الدفعة رقم (19) وصل الى 2.5 مليار ريال، كما بلغ عدد المستحقين الذي انطبقت عليهم شروط الاستحقاق 12.4 مليون مواطن.
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