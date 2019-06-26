ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

تقرير: 61% من سكان المملكة بلا تأمين طبي

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 01:49 م
تقرير: 61% من سكان المملكة بلا تأمين طبي
Advertisements
طباعة
الفجر السعودي
 
Advertisements
أظهر تقرير حديث، أن نسبة السكان غير الحاصلين على تأمين صحي بين جميع سكان المملكة وصلت إلى 61%، فيما بلغت نسبة المؤمن عليهم 39%، منهم 77.6% غير سعوديين. 

وبين التقرير أن أعلى مستوى للتغطية التأمينية لغير السعوديين في الأعمار بين 55 - 59 سنة.

الفئات العمرية

أوضح التقرير الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، أن نسبة التغطية بالتأمين تصل لأعلى مستوى لها عند فئة العمر 40-44 سنة، وذلك بالنسبة لإجمالي السكان، بينما تصل نسبة التغطية بالتامين الصحي بين السعوديين لأعلى مستوى لها عند فئة العمر 30-34 سنة، أما غير سعوديين فإن نسبة التغطية تصل لأعلى مستوى لها عند فئة العمر 55-59 سنة.

المناطق الإدارية

لفتت التقرير، إلى أن أعلى نسبة تغطية بالتأمين بين السعوديين سجلت في المنطقة الشرقية ووصلت إلى 26%، تليها مكة المكرمة 21%. 

وبلغت أقل نسبة تغطية بالتأمين بين السعوديين 2% في منطقة حائل، وبالنسبة للتأمين الصحي لإجمالي السكان في المملكة فقد سجلت منطقة مكة المكرمة أعلى نسبة تغطية بالتأمين إذ بلغت 49%، تليها المنطقة الشرقية 47% ثم الرياض 44%، بينما سجلت منطقة نجران أقل نسبة تغطية بالتأمين الصحي بين إجمالي السكان بنسبة 16%.

نسبة تغطية التأمين الصحي للسكان في المناطق الإدارية

- الجوف 21%

- الباحة 18%

- نجران 16%

- جازان 28%

- الحدود الشمالية 18%

- حائل 22%

- تبوك 25%

- عسير 17%

- الشرقية 47%

- القصيم 22%

- المدينة المنورة 28%

- مكة المكرمة 49%

- الرياض 44%
Advertisements
المزيد عن: صحة السعودية التامين الصحي
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
نيجيريا
-
x
16:30
-
غينيا
أوغندا
-
x
19:00
-
زيمبابوي
مصر
-
x
22:00
-
جمهورية الكونجو