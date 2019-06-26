تقرير: 61% من سكان المملكة بلا تأمين طبي
الأربعاء 26/يونيو/2019 - 01:49 م
الفجر السعودي
Advertisements
Advertisements
أظهر تقرير حديث، أن نسبة السكان غير الحاصلين على تأمين صحي بين جميع سكان المملكة وصلت إلى 61%، فيما بلغت نسبة المؤمن عليهم 39%، منهم 77.6% غير سعوديين.
وبين التقرير أن أعلى مستوى للتغطية التأمينية لغير السعوديين في الأعمار بين 55 - 59 سنة.
الفئات العمرية
أوضح التقرير الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، أن نسبة التغطية بالتأمين تصل لأعلى مستوى لها عند فئة العمر 40-44 سنة، وذلك بالنسبة لإجمالي السكان، بينما تصل نسبة التغطية بالتامين الصحي بين السعوديين لأعلى مستوى لها عند فئة العمر 30-34 سنة، أما غير سعوديين فإن نسبة التغطية تصل لأعلى مستوى لها عند فئة العمر 55-59 سنة.
المناطق الإدارية
لفتت التقرير، إلى أن أعلى نسبة تغطية بالتأمين بين السعوديين سجلت في المنطقة الشرقية ووصلت إلى 26%، تليها مكة المكرمة 21%.
الفئات العمرية
أوضح التقرير الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، أن نسبة التغطية بالتأمين تصل لأعلى مستوى لها عند فئة العمر 40-44 سنة، وذلك بالنسبة لإجمالي السكان، بينما تصل نسبة التغطية بالتامين الصحي بين السعوديين لأعلى مستوى لها عند فئة العمر 30-34 سنة، أما غير سعوديين فإن نسبة التغطية تصل لأعلى مستوى لها عند فئة العمر 55-59 سنة.
المناطق الإدارية
لفتت التقرير، إلى أن أعلى نسبة تغطية بالتأمين بين السعوديين سجلت في المنطقة الشرقية ووصلت إلى 26%، تليها مكة المكرمة 21%.
وبلغت أقل نسبة تغطية بالتأمين بين السعوديين 2% في منطقة حائل، وبالنسبة للتأمين الصحي لإجمالي السكان في المملكة فقد سجلت منطقة مكة المكرمة أعلى نسبة تغطية بالتأمين إذ بلغت 49%، تليها المنطقة الشرقية 47% ثم الرياض 44%، بينما سجلت منطقة نجران أقل نسبة تغطية بالتأمين الصحي بين إجمالي السكان بنسبة 16%.
نسبة تغطية التأمين الصحي للسكان في المناطق الإدارية
- الجوف 21%
- الباحة 18%
- نجران 16%
- جازان 28%
- الحدود الشمالية 18%
- حائل 22%
- تبوك 25%
- عسير 17%
- الشرقية 47%
- القصيم 22%
- المدينة المنورة 28%
- مكة المكرمة 49%
- الرياض 44%
نسبة تغطية التأمين الصحي للسكان في المناطق الإدارية
- الجوف 21%
- الباحة 18%
- نجران 16%
- جازان 28%
- الحدود الشمالية 18%
- حائل 22%
- تبوك 25%
- عسير 17%
- الشرقية 47%
- القصيم 22%
- المدينة المنورة 28%
- مكة المكرمة 49%
- الرياض 44%
Advertisements
المزيد عن: صحة السعودية التامين الصحي