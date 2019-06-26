تقرير: 61% من سكان المملكة بلا تأمين طبي





وبين التقرير أن أعلى مستوى للتغطية التأمينية لغير السعوديين في الأعمار بين 55 - 59 سنة.



الفئات العمرية



أوضح التقرير الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، أن نسبة التغطية بالتأمين تصل لأعلى مستوى لها عند فئة العمر 40-44 سنة، وذلك بالنسبة لإجمالي السكان، بينما تصل نسبة التغطية بالتامين الصحي بين السعوديين لأعلى مستوى لها عند فئة العمر 30-34 سنة، أما غير سعوديين فإن نسبة التغطية تصل لأعلى مستوى لها عند فئة العمر 55-59 سنة.



المناطق الإدارية



لفتت التقرير، إلى أن أعلى نسبة تغطية بالتأمين بين السعوديين سجلت في المنطقة الشرقية ووصلت إلى 26%، تليها مكة المكرمة 21%.





وبلغت أقل نسبة تغطية بالتأمين بين السعوديين 2% في منطقة حائل، وبالنسبة للتأمين الصحي لإجمالي السكان في المملكة فقد سجلت منطقة مكة المكرمة أعلى نسبة تغطية بالتأمين إذ بلغت 49%، تليها المنطقة الشرقية 47% ثم الرياض 44%، بينما سجلت منطقة نجران أقل نسبة تغطية بالتأمين الصحي بين إجمالي السكان بنسبة 16%.



نسبة تغطية التأمين الصحي للسكان في المناطق الإدارية



- الجوف 21%



- الباحة 18%



- نجران 16%



- جازان 28%



- الحدود الشمالية 18%



- حائل 22%



- تبوك 25%



- عسير 17%



- الشرقية 47%



- القصيم 22%



- المدينة المنورة 28%



- مكة المكرمة 49%



- الرياض 44%

أظهر تقرير حديث، أن نسبة السكان غير الحاصلين على تأمين صحي بين جميع سكان المملكة وصلت إلى 61%، فيما بلغت نسبة المؤمن عليهم 39%، منهم 77.6% غير سعوديين.