حضري الباذنجان بهذه الطريقة لرجيم صحي
الأربعاء 26/يونيو/2019 - 12:51 م
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جربي تحضير الباذنجان بالطريقة التي نقدمها لكِ؛ حال اتباعك حمية غذائية لإنقاص الوزن:
مقادير باذنجان مشوي باللحم المفروم والطماطم
- الباذنجان : 1 حبة (كبيرة الحجم / طولية مقطعة نصفين)
- لحم مفروم : 500 غراماً
- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة
- الثوم : فص (مهروس)
- البصل : 1 حبة (مفروم)
- معجون الطماطم : ملعقة كبيرة
- طماطم : كوب (مقشرة ومفرومة مكعبات صغيرة)
- ملح : ملعقة صغيرة
- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة
طريقة تحضير باذنجان مشوي باللحم المفروم والطماطم للرجيم
فرغي قليلاً من حشوة الباذنجان وافرميها.
سخني الزيت في مقلاة واسعة على نار متوسطة وأضيفي البصل والثوم وقلبي لمدة 3 دقائق.
أضيفي اللحم المفروم وقلبي حتى يصبح بنياً.
أضيفي معجون الطماطم والباذنجان المفروم والملح والفلفل وقلبي لمدة 10 دقائق حتى تنضج المكونات.
ادهني أنصاف الباذنجان بالزيت وضعيها في صينية الفرن.
وزعي حشوة اللحم في أنصاف الباذنجان ووزعي الطماطم المقشرة والمفرومة.
أدخلي الصينية للفرن على حرارة 190 درجة لمدة 25 دقيقة حتى ينضج الباذنجان وقدميها ساخنة.
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