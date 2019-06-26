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طلاب الثانوية فى السويس: الكيمياء "صعبة" والجغرافيا "سهلة"

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 12:46 م
طلاب الثانوية فى السويس: الكيمياء صعبة والجغرافيا سهلة
أرشيفية
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أبوبكر عبد المعز
 
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اشتكى عدد من طلاب الثانوية العامة بالسويس، من صعوبة بعض الأسئلة فى امتحان الكيمياء.

وأكد طلاب السويس، أن الامتحان كان يحتاج وقت اكبر من اجل الإجابة على 45 سؤال الذي جاء فى الامتحان اليوم بالإضافة على عدم تنوع الأسئلة وتركيزها فى نوعين.

بينما طلاب الشعبة الأدبية عبروا عن فرحتهم من سهولة امتحان الجغرافيا والذين أكدوا أنه جاء فى مستوى الطالب المتوسط. 

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