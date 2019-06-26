عاجل.. اتحاد الكرة يصدر بيانا عن الفيديو الجنسي لعمرو وردة
الأربعاء 26/يونيو/2019 - 12:33 م
الفجر الرياضي
Advertisements
Advertisements
أصدر مجلس إدارة اتحاد الكرة بيانًا خبريًا عن استبعاد عمرو وردة لاعب منتخب مصر لتورطه في فيديو جنسي مع فتاة مكسيكية عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.
وجاء بيان استبعاد عمرو وردة كالتالي:
"قرر المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم المشرف العام على
المنتخب الوطني استبعاد اللاعب عمرو وردة من معسكر الفريق بعد التشاور مع الجهاز الفني
والإداري للفريق ، وذلك في إطار الحفاظ على حالة الانضباط والالتزام والتركيز التي
عليها الفريق ومن المقرر أن يستكمل المنتخب الوطني بطولة الأمم الأفريقية ب 22 لاعبَا".
كانت فتاة مكسيكية تدعى جيوفانا قد نشرت
فيديو لعمرو وردة بتاريخ قديم عن محاولة بدء علاقة جنسية معها.
Advertisements
- المنتخب يحسم مصير باسم مرسي بعد إشاراته الخارجة لجماهير الأهلي
- المنتخب الوطني يكشف أسباب استبعاد عمرو وردة من قائمة لقائي أوغندا (فيديو)
- محمد كامل: علاقتي مميزة بـ"أبو ريدة".. ونستعد لوديتي البرتغال واليونان قريبا
- هاني أبو ريدة يعلق على انتهاء أزمة محمد صلاح مع الجبلاية
- هاني أبو ريدة يوجه رسالة إلى نجوم المنتخب قبل مواجهتي سوازيلاند
- عاجل.. فتاة مكسيكية تتهم عمرو وردة بـ"فيديو جنسي"
- "فيديو" عمرو وردة أمام النائب العام
- عاجل.. منتخب مصر يقرر استبعاد عمرو وردة من المعسكر
- رسميا.. استبعاد عمرو وردة من المنتخب مدي الحياة