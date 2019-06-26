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عاجل.. اتحاد الكرة يصدر بيانا عن الفيديو الجنسي لعمرو وردة

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 12:33 م
عاجل.. اتحاد الكرة يصدر بيانا عن الفيديو الجنسي لعمرو وردة
عمرو وردة
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الفجر الرياضي
 
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أصدر مجلس إدارة اتحاد الكرة بيانًا خبريًا عن استبعاد عمرو وردة لاعب منتخب مصر لتورطه في فيديو جنسي مع فتاة مكسيكية عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

 

وجاء بيان استبعاد عمرو وردة كالتالي: "قرر المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم المشرف العام على المنتخب الوطني استبعاد اللاعب عمرو وردة من معسكر الفريق بعد التشاور مع الجهاز الفني والإداري للفريق ، وذلك في إطار الحفاظ على حالة الانضباط والالتزام والتركيز التي عليها الفريق ومن المقرر أن يستكمل المنتخب الوطني بطولة الأمم الأفريقية ب 22 لاعبَا".

 

 

كانت فتاة مكسيكية تدعى جيوفانا قد نشرت فيديو لعمرو وردة بتاريخ قديم عن محاولة بدء علاقة جنسية معها.

 

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