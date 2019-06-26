الثقافة تعيد تشغيل قصر ثقافة السينما بجاردن سيتى بعد تطويره
الأربعاء 26/يونيو/2019 - 12:44 م
سعد نبيل
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بعد توقف استمر ثلاثة أعوام تعيد وزارة الثقافة تشغيل قصر ثقافة السينما بجاردن سيتى بعد تطويره واعادة تأهيله وذلك اعتباراً من مساء الخميس 27 يونيو .
قالت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة إن اعادة تشغيل قصر ثقافة السينما التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور احمد عواض يعد اضافة جديدة لبنية الثقافة المصرية وخطوة جديدة على طريق اثراء مجال السينما حيث أنه الوحيد المتخصص نوعياً ويساعم في صناعة وعرض الافلام ، واضافت انه تم اعداد خطة عمل وبرنامج تشغيل يتضمن دورات تدريبية متخصصة ، معرض شهري للتصوير الفوتوغرافي يضم لقطات من اعمال اهم واشهر المخرجين ، عدة نوادى للسينما العالمية – الافريقية – اللاتينية – الاوربية والنادرة ونادى اخر لافلام التجربة الاولى سواء الروائية او التسجيلية بهدف اتاحة الفرصة لشباب المبدعين للتعبير عن انفسهم ، امسية اسبوعية بعنوان نجم وندوة ، عروض لأفلام مقتبسة من أعمال روائية الى جانب انتاج مجموعة من الأفلام التسجيلية .
يذكر ان قصر ثقافة السينما تأسس عام 1989 وتوقف عن العمل عام 2016 لتطويره وتزويده بوسائل الحماية المدنية فى فترة تولى الراحل الدكتور سيد خصاب رئاسة هيئة قصور الثقافة ، واستمرت الهيئة فى اجراء عملية التطوير حيث تم الانتهاء من وضع منظومة الحماية المدنية وتحديث اجهزة العرض به وتصل طاقته الاستيعابية الى 244 مشاهد ويضم دور أرضي يحتوي على بلاتوه ، غرفة التحكم بالتسجيل الصوتي ، 4 مكاتب ادارية ، إلى جانب عدد من غرف الخدمات والحماية المدنية ، أما الدور الاول مقسم إلى 2 قاعة سينما ، غرف التحكم ، قاعة استقبال ويضم الدور الثاني مكتبة عامة ، قاعة سينما ، ويحتوي سطح القصر على قاعة سينما صيفية .
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