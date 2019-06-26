الثقافة تعيد تشغيل قصر ثقافة السينما بجاردن سيتى بعد تطويره

بعد توقف استمر ثلاثة أعوام تعيد وزارة الثقافة تشغيل قصر ثقافة السينما بجاردن سيتى بعد تطويره واعادة تأهيله وذلك اعتباراً من مساء الخميس 27 يونيو .





قالت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة إن اعادة تشغيل قصر ثقافة السينما التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور احمد عواض يعد اضافة جديدة لبنية الثقافة المصرية وخطوة جديدة على طريق اثراء مجال السينما حيث أنه الوحيد المتخصص نوعياً ويساعم في صناعة وعرض الافلام ، واضافت انه تم اعداد خطة عمل وبرنامج تشغيل يتضمن دورات تدريبية متخصصة ، معرض شهري للتصوير الفوتوغرافي يضم لقطات من اعمال اهم واشهر المخرجين ، عدة نوادى للسينما العالمية – الافريقية – اللاتينية – الاوربية والنادرة ونادى اخر لافلام التجربة الاولى سواء الروائية او التسجيلية بهدف اتاحة الفرصة لشباب المبدعين للتعبير عن انفسهم ، امسية اسبوعية بعنوان نجم وندوة ، عروض لأفلام مقتبسة من أعمال روائية الى جانب انتاج مجموعة من الأفلام التسجيلية .



