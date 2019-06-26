ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

رانيا يوسف تخضع لتمارين قاسية في الجيم (فيديو)

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 12:39 م
رانيا يوسف تخضع لتمارين قاسية في الجيم (فيديو)
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
Advertisements
نشرت الفنانة رانيا يوسف، مقطع لها من داخل الجيم، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وظهرت رانيا يوسف خلال الفيديو وهي تمارس بعض التمارين الرياضية وعلقت باللغة الإنجليزية أن التمرين مهم جدا بالنسبة لها، فهو علاج للتوتر أو الضغط.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك.. أفضل فيلم في أفلام عيد الفطر المبارك؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
نيجيريا
-
x
16:30
-
غينيا
أوغندا
-
x
19:00
-
زيمبابوي
مصر
-
x
22:00
-
جمهورية الكونجو