رانيا يوسف تخضع لتمارين قاسية في الجيم (فيديو)

نشرت الفنانة رانيا يوسف، مقطع

لها من داخل الجيم، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وظهرت رانيا يوسف خلال الفيديو وهي تمارس بعض التمارين الرياضية وعلقت باللغة الإنجليزية أن التمرين مهم جدا بالنسبة لها، فهو علاج للتوتر أو الضغط.