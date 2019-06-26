ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

بومبيو: إيران دولة راعية للإرهاب ويجب تأمين إمدادات الطاقة

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 12:42 م
بومبيو: إيران دولة راعية للإرهاب ويجب تأمين إمدادات الطاقة
بومبيو
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الأربعاء، إن بلاده تبقي الباب مفتوحا للحوار مع إيران، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن بلاده تعمل للحفاظ على أسعار النفط، خلال التوترات التي تمر بها المنطقة.

 

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الهندي: "فيما يتعلق بإيران، نريد أن نبقي الحوار مفتوحا للأسباب التي تطرقنا إليها، لكننا نعرف أن إيران هي أكبر ممول للإرهاب".

 

وأشار وزير الخارجية الأميركي، إلى أن إيران لا تشكل تهديدا فقط لمنطقة الشرق الاوسط، وإنما للعالم أجمع.

 

وتابع: "نعرف أن الهند عانت من الإرهاب، لذا لدينا مفهوم مشترك بشأن التهديدات، ونعمل أيضا لتحقيق هدف مشترك هو الحفاظ على أسعار النفط".

وتأتي تصريحات بومبيو بعد تأكيد إيران، الأربعاء، أنها ستسرع من تخصيب اليورانيوم بعد أن تنتهي غدا مهلة ممنوحة للدول الأوروبية.

 

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية عن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، قوله: "مهلة المنظمة الدولية للطاقة الذرية لتخطي حد الثلاث مئة كيلوغرام في إنتاج اليورانيوم المخصب ستنتهي غدا. وبانتهاء هذه المهلة سيتسارع التخصيب".

 

وكان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قد كشف، الثلاثاء، أن بلاده ستتخذ خطوات جديدة في السابع من يوليو لتقليص التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي.

 

Advertisements
المزيد عن: دولة راعية للإرهاب بومبيو إيران إمدادات الطاقة
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
نيجيريا
-
x
16:30
-
غينيا
أوغندا
-
x
19:00
-
زيمبابوي
مصر
-
x
22:00
-
جمهورية الكونجو