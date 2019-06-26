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الأرصاد تحذر: أمطار رعدية على الباحة لأكثر من 10 ساعات

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 12:41 م
الأرصاد تحذر: أمطار رعدية على الباحة لأكثر من 10 ساعات
صورة أرشيفية
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الفجر السعودي
 
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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الأربعاء، من هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظة بلجرشي، والعقيق، والمخواة، والأجزاء المجاورة لها، تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة الجميع إلى ضرورة اتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار، وجريان السيول.
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