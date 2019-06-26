الأرصاد تحذر: أمطار رعدية على الباحة لأكثر من 10 ساعات
الأربعاء 26/يونيو/2019 - 12:41 م
الفجر السعودي
Advertisements
Advertisements
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الأربعاء، من هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظة بلجرشي، والعقيق، والمخواة، والأجزاء المجاورة لها، تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.
من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة الجميع إلى ضرورة اتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار، وجريان السيول.
من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة الجميع إلى ضرورة اتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار، وجريان السيول.
Advertisements
- الأرصاد تنبه من أمطار رعدية على منطقة الباحة
- "الأرصاد" تنبه من أمطار رعدية تصحب بزخات من البرد على الباحة
- الأرصاد تحذر .. أمطار غزيرة على مكة المكرمة
- الأرصاد تحذّر من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة
- الأرصاد تنبه من هطول أمطار رعدية على الباحة
- الأرصاد: هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة
- "الأرصاد" تنبه من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة
- "الأرصاد" تنبه من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة
- الأرصاد" تنبه من هطول أمطار رعدية على الباحة
- "الأرصاد" تنبه من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة