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محافظ الإسماعيلية يستقبل رئيس دولة غانا

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 12:41 م
محافظ الإسماعيلية يستقبل رئيس دولة غانا
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هشام إسماعيل
 
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استقبل اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية، نانا أكوفو أدو رئيس دولة غانا والوفد المرافق له خلال زيارته إلى الإسماعيلية، لمتابعة مباراة منتخب بلاده أمام بنين والتى أقيمت بملعب استاد الإسماعيلي، في إطار مباريات الجولة الأولى من المجموعة السادسة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبا أفريقيا التي تضم منتخبات الكاميرون وغانا وبنين وغينيا بيساو وتقام على ملعب استاد الإسماعيلية الرياضي.

ورافق محافظ الإسماعيلية والرئيس الغاني خلال حضورهما للمباراة كل، من الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس واللواء أمجد عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية لمنطقة القناة، واللواء عاطف مهران مدير أمن الإسماعيلية، والدكتور طارق راش رحمى رئيس جامعة قناة السويس، والمهندس أحمد عصام نائب المحافظ.
والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام للمحافظة واللواء سامى علام السكرتير العام المساعد ووزيرالشباب الغانى والمهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ومحمد فضل مدير اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية وجمع كبير من القيادات التنفيذية والأمنية.
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المزيد عن: مهاب مميش كاس الامم افريقية غانا السويس الإسماعيلية
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