رسميا.. استبعاد عمرو وردة من المنتخب مدي الحياة

قرر مجلس إدرة تحاد الكرة استبعاد عمرو وردة لاعب وسط المنتخب وفريق أتروميتوس اليونانى مدى الحياة من المشاركة مع المنتخبات الوطنية.









وجاء قرار استبعاد عمرو وردة من المشاركة مع المنتبخات الوطنية مدي الحياة، بسبب سلوكه السئ عقب انتشار مقطع فيديو غير أخلاقي يدين اللاعب من جديد.



