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جوهر بن مبارك: مهما كانت السيناريوات سيكون هناك إنتخابات في موعدها

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 12:34 م
جوهر بن مبارك: مهما كانت السيناريوات سيكون هناك إنتخابات في موعدها
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محمد وليد الجموسي
 
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أكد أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك, اليوم الأربعاء, خلال إستضافته في في إذاعة شمس آف آم أنه "مهما كانت السيناريوات ومهما كانت الصورة سيكون هناك انتخابات في موغدها ". 
وأفاد بان كل "مايقال هو مجرد أقاويل وتأويلات ومطالب هامشية من هنا وهناك ", متابعا "دستوريا وقانونيا وعلى مستوى كل مؤسسات الدولة من رئاسة حكومة ورئاسة جمهورية وهيئة الإنتخابات كلها تؤكد أن الانتخابات ستكون بعد 102 يوم مهما كان الوضع".
واعتبر بن مبارك ان  كل التصريحات المنادية بتأجيل الإنتخابات "مجرد لغط وكلام لا معنى له".
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