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خامنئي: إيران لن تتراجع عن موقفها بعد العقوبات الأمريكية

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 12:38 م
خامنئي: إيران لن تتراجع عن موقفها بعد العقوبات الأمريكية
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ترجمة منار طارق
 
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صرح المرشد الأعلى لايران إن الإيرانيين لن يتزحزحوا عن موقفهم أو يغيروه بعد العقوبات الأمريكية الجديدة التي تستهدف آية الله علي خامنئي وشركائه.

و نقل موقع كبير رجال الدين الإيرانيين على شبكة الإنترنت اليوم الأربعاء عن خامنئي وصفه إدارة ترامب بأنها "أكثر الحكومات الأمريكية شرا". كما نقل عن خامنئي قوله إن "أكثر الشخصيات كرهًا لهذه الإدارة يتهم ويهين الأمة الإيرانية. لكن هذه الأمة الإيرانية لن تتزحزح ولن تنسحب بسبب الإهانات".

أصدر الرئيس دونالد ترامب يوم الاثنين العقوبات الجديدة ضد خامنئي وآخرين. كما قال مسؤولون أمريكيون إنهم يخططون لفرض عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

وجاءت العقوبات في أعقاب اسقاط إيران الأسبوع الماضي لطائرة استطلاع أمريكية، تزيد قيمتها على 100 مليون دولار، فوق مضيق هرمز، مما أدى إلى تصعيد الأزمة بحدة.
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