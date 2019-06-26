خامنئي: إيران لن تتراجع عن موقفها بعد العقوبات الأمريكية
الأربعاء 26/يونيو/2019 - 12:38 م
ترجمة منار طارق
Advertisements
Advertisements
صرح المرشد الأعلى لايران إن الإيرانيين لن يتزحزحوا عن موقفهم أو يغيروه بعد العقوبات الأمريكية الجديدة التي تستهدف آية الله علي خامنئي وشركائه.
و نقل موقع كبير رجال الدين الإيرانيين على شبكة الإنترنت اليوم الأربعاء عن خامنئي وصفه إدارة ترامب بأنها "أكثر الحكومات الأمريكية شرا". كما نقل عن خامنئي قوله إن "أكثر الشخصيات كرهًا لهذه الإدارة يتهم ويهين الأمة الإيرانية. لكن هذه الأمة الإيرانية لن تتزحزح ولن تنسحب بسبب الإهانات".
أصدر الرئيس دونالد ترامب يوم الاثنين العقوبات الجديدة ضد خامنئي وآخرين. كما قال مسؤولون أمريكيون إنهم يخططون لفرض عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.
وجاءت العقوبات في أعقاب اسقاط إيران الأسبوع الماضي لطائرة استطلاع أمريكية، تزيد قيمتها على 100 مليون دولار، فوق مضيق هرمز، مما أدى إلى تصعيد الأزمة بحدة.
و نقل موقع كبير رجال الدين الإيرانيين على شبكة الإنترنت اليوم الأربعاء عن خامنئي وصفه إدارة ترامب بأنها "أكثر الحكومات الأمريكية شرا". كما نقل عن خامنئي قوله إن "أكثر الشخصيات كرهًا لهذه الإدارة يتهم ويهين الأمة الإيرانية. لكن هذه الأمة الإيرانية لن تتزحزح ولن تنسحب بسبب الإهانات".
أصدر الرئيس دونالد ترامب يوم الاثنين العقوبات الجديدة ضد خامنئي وآخرين. كما قال مسؤولون أمريكيون إنهم يخططون لفرض عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.
وجاءت العقوبات في أعقاب اسقاط إيران الأسبوع الماضي لطائرة استطلاع أمريكية، تزيد قيمتها على 100 مليون دولار، فوق مضيق هرمز، مما أدى إلى تصعيد الأزمة بحدة.
Advertisements
المزيد عن: خامنئي العقوبات الأمريكية الطائرة الأمريكية
- "خامنئى" يجدد التعهدات الإيرانية بمنع مرور سفن النفط عبر مضيق هرمز
- ظريف: أمريكا تشن حربا نفسية على إيران
- إيران: سنغلق مضيق هرمز إذا منعنا من تصدير النفط
- إيران تتحدى العقوبات باستئناف أنشطتها النووية
- هل اقتربت الحرب الإيرانية الأمريكية؟ (تقرير)
- ظريف: ترامب لن يرى ترامب نهاية إيران أبدا
- إيران: فرض عقوبات أمريكية جديدة يغلق الطريق للدبلوماسية إلي الأبد
- إيران: العقوبات الأمريكية ضد المرشد الأعلى هو إغلاق دائم لمسار الدبلوماسية
- لعنة "درون"| أمريكا تعلن الحرب على إيران بـ"العقوبات".. وروسيا والصين تنتقدان واشنطن
- خامنئي: إيران لن تتراجع أمام "الإهانات" والعقوبات الأمريكية