بـ"عتلة حديدية".. سقوط طالبين وسباك لسرقتهم محل "بلاي ستيشن" بالمقطم



وتبلغ لقسم شرطة المقطم من ( مالك محل ألعاب فيديو "بلاى استيشن" كائن بدائرة القسم - ومقيم بدائرة قسم شرطة المعادى ) بإكتشافه كسر باب المحل ملكه وسرقة (عدد 6 شاشات تليفزيون 43 بوصة، جهاز DVR، عدد 6 أجهزة بلاي استيشن ) من داخل المحل ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.





وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وفحص الكاميرات بمحل الواقعة أمكن التوصل إلى تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكابها ملك ( طالب - سن 24 - مقيم بدائرة القسم ) وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع ( سباك له معلومات جنائية مسجلة، طالب – مقيمان بدائرة القسم).



وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تم ضبطهم حال استقلالهم السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وضبط بحوزة السباك ( فرد خرطوش عيار 16 مم ).





وبمواجهتهم بالتحريات أيدوها واعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب ( كسر القفل ) باستخدام عتله حديدية ( ضبطت بإرشادهم )، وتم بإرشادهم ضبط ( عدد 4 شاشات تليفزيون، عدد 5 أجهزة بلاي إستيشن، جهاز DVR المستولى عليهم، وكذا مبلغ مالى قدره 14500 جنية وأقروا بأنه من متحصلات بيع باقي المسروقات لأحد الأشخاص لا يمكنهم الإرشاد عنه ) وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمهم بالسرقة.



نجح رجال مباحث المقطم من كشف غموض سرقه محل بلاي استيشن وضبط المتهمين.