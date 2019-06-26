"نقل الكهرباء" توقع عقدين لتوريد و تركيب أجهزة الاتصالات لمحطتى محولات 6 اكتوبر والعاشر





وقعت المهندسة صباح مشالى رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباءصباح اليوم عقدين مع شركة سيمنس العقد الاول لمشروع توريد و تركيب اجهزة الاتصالات لمحطة محولات 6 اكتوبر الجديدة جهد 500/220 كيلوفولت سعة 3*750 ميجافولت أمبيرالحزمة (ج) بتنفيذ من شركة سيمنس، في إطار الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير وتحديث الشبكة المصرية لنقل الكهرباء طبقاً لأحدث المعايير التكنولوجية مع مراعاة الدقة والجودة وسرعة التنفيذ.









وأكدت مشالى فى تصريحات لها، أن المشروع يهدف إلى توريد و تركيب اجهزة الاتصالات اللازمة لربط محطة محولات 6اكتوبر الجديدة جهد 500/220كيلوفولت.بالمحطات المقابلة وبشبكتي اتصالات التحكم القومي والتحكم الاقليمي الحزمة(ج)





وأشارت إلى أنه يتم تمويل المشروع من بنك الاستثمار الاوروبي بقيمة إجمالية346000يورو+1275500 جنيه مصرى بمدة تنفيذ تصل إلى حوالى 10 ا شهر من تاريخ توقيع العقد .





واوضحت ان العقد الثاني يتضمن توريد و تركيب اجهزة الاتصالات اللازمة لربط محطة محولات العاشر من رمضان جهد500/220 كيلوفولت. بالمحطات المقابلة وبشبكتي اتصالات التحكم القومي والتحكم الاقليمي الحزمة(ج)،مشيرة إلى أنه يتم تمويل المشروع من بنك الاستثمار الاوروبي بقيمة إجمالية 534600 يورو +60500دولار +766686 جنيه مصرى بمدة تنفيذ تصل إلى حوالى 10 اشهر من تاريخ توقيع العقد .





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