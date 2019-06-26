المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يطلب فتح تحقيق في بنجلاديش وميانمار

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قال بيان من المدعي العام اليوم الاربعاء ان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية اتخذ الخطوة التالية نحو فتح تحقيق كامل في الجرائم المزعومة ضد الروهنجيا الذين تم نقلهم من ميانمار الى بنغلاديش.



قال المدعي العام "إنها ستقدم طلبًا للحصول على تصريح لفتح تحقيق في هذا الموقف"، بعد فتح تحقيق أولي في سبتمبر 2018.



وعلى الرغم من أن ميانمار ليست عضوًا في المحكمة، فقد قررت المحكمة الجنائية الدولية بالفعل أن لها ولاية قضائية على الجرائم المحتملة في المنطقة، بسبب الطبيعة العابرة للحدود لجريمة الترحيل المزعومة ولأن بنغلاديش عضو فيها.

