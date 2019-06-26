التحقيقات الفرنسية تؤكد تورط أمير قطر في ملفات فساد رياضية
الأربعاء 26/يونيو/2019 - 12:31 م
Advertisements
Advertisements
Advertisements
المزيد عن: ملفات فساد رياضية التحقيقات الفرنسية أمير قطر
- أول محاكمة دولية لقطر.. باكستان تستدعي رئيس وزراء الدوحة السابق في قضية فساد
- القضاء الفرنسي يحقق في دعم ساركوزي المشبوه لمونديال قطر
- قطر وواد في صفقة جديدة لفتح بحر من الدماء بالسنغال .. إنفوجرافيك
- الكشف عن أدلة فساد جديدة في ملف استضافة قطر مونديال 2022
- عاجل.. الكشف عن أدلة فساد جديدة في ملف استضافة قطر لمونديال 2022
- أهم أخبار قطر اليوم الأربعاء 30/5/2018
- رشاوي وفساد في ملف "ميشيل بلاتيني" الأسود بالاتحاد الأوروبي
- صحيفة فرنسية تدعو لمحاسبة أمير قطر لفساده بالمجال الرياضي
- "عقوبات وخسارة وفساد".. ضربات تلقتها محور الشر مؤخرًا
- صحيفة: التحقيقات الفرنسية تؤكد تورط أمير قطر في ملفات فساد رياضية