نصر سالم: مصر جادة في وقف أي مصادر لتمويل الجماعات الإرهابية





قال اللواء نصر سالم، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن الجماعة الإرهابية ما زالت مصرة على التآمر على الشعب المصري وتخريب البلد في شتى المجالات.وأضاف "سالم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" على فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الأربعاء، أن مصر جادة جدًا في وقف أي مصادر لتمويل الجماعات الإرهابية في الخارج، وهذه الجماعة تحاول أن تبني لها مؤسسات وكيانات اقتصادية في الداخل لتمويلها.وتابع، أن الجماعات الإثارية التي دائمًا ما تُثير البلبلة والفتنة، مازالت تتأمر على مصر في الداخل أو الخارج، وتبني الفتن والشائعات والحروب النفسية على الشعب المصري لإجهاض جهود تنمية وتقدم مصر.