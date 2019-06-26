ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

نصر سالم: مصر جادة في وقف أي مصادر لتمويل الجماعات الإرهابية

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 12:31 م
نصر سالم: مصر جادة في وقف أي مصادر لتمويل الجماعات الإرهابية
أرشيفية
Advertisements
طباعة
رقية جمال
 
Advertisements
قال اللواء نصر سالم، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن الجماعة الإرهابية ما زالت مصرة على التآمر على الشعب المصري وتخريب البلد في شتى المجالات.

وأضاف "سالم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" على فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الأربعاء، أن مصر جادة جدًا في وقف أي مصادر لتمويل الجماعات الإرهابية في الخارج، وهذه الجماعة تحاول أن تبني لها مؤسسات وكيانات اقتصادية في الداخل لتمويلها.

وتابع، أن الجماعات الإثارية التي دائمًا ما تُثير البلبلة والفتنة، مازالت تتأمر على مصر في الداخل أو الخارج، وتبني الفتن والشائعات والحروب النفسية على الشعب المصري لإجهاض جهود تنمية وتقدم مصر.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
نيجيريا
-
x
16:30
-
غينيا
أوغندا
-
x
19:00
-
زيمبابوي
مصر
-
x
22:00
-
جمهورية الكونجو