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أسامة الحدادي: كرة “الكان” خفيفة الوزن ولم نتعوّد عليها بعد

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 12:28 م
أسامة الحدادي: كرة “الكان” خفيفة الوزن ولم نتعوّد عليها بعد
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محمد وليد الجموسي
 
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صرّح الظهير الأسير للمنتخب التونسي أسامة الحدادي لراديو ماد أمس  الثلاثاء 25 جوان 2019، خلال حصّة تمارين المنتخب في ملعب بيتروجيت بمدينة العين السخنة بالسويس أن كرة “الكان” خفيفة الوزن ولم يتعوّد عليها لاعبي المنتخب التونسي بعد
وأوضح الحدادي في تصريح اذاعي، نشره راديو ماد، أن وزن الكرة ليس عذرََا على خيبة أمل لقاء أمس أمام أنغولا وتعهد أن تكون هناك ردة فعل إيجابية في ثاني مقابلات المنتخب التونسي يوم الجمعة 28 جوان 2019 أمام المنتخب المالي الذي أظهر إمكانيات كبيرة في مباراته الإفتتاحية أمام موريطانيا
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