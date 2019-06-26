بلماضي يحذر الجزائر من ساديو ماني

أوضح جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر أنه يخشى أن يقع في فخ المباريات السهلة في أمم إفريقيا ، لذا استعد جيدا لمباراة كينيا الماضية، كما أنه يركز جيدا على مباراة السنغال ومن بعدها تنزانيا.









وفيما يخص التفوق التاريخي السنغال على الجزائر في المواجهات السابقة يرى أنها مباراة صعبة للغاية مع منتخب رائع على جميع الأصعدة ومعزز بلاعبين أقوياء.









شدد على أنه لن يتحدث على نهائيات المجموعة وعليه التعامل مع كل مباراة على حدة، مضيفا من نابع خبرتي كل الفرق سواء صغيرة أو كبيرة مثل المغرب ومصر والجزائر وغيرهم كلهم خاضوا اختبارات صعبة مع الفرق الصغيرة، وكل المباريات صعبة وليس مؤكدا الفوز على الفرق الصغيرة بدليل أن المغرب سجلت في الدقيقة ٩٠ ضد ناميبيا بهدف شخصي.









أكمل أن منتخب السنغال يضم لاعبين كبار مثل ساديو ماني الفائز بلقب دوري ابطال اوروبا مع ليفربول وسنحاول الاستعداد جيدا لهذا اللقاء.



