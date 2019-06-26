ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

بلماضي يحذر الجزائر من ساديو ماني

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 11:10 ص
بلماضي يحذر الجزائر من ساديو ماني
Advertisements
طباعة
علي نبوي ومحمد الصو
 
Advertisements
أوضح جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر أنه يخشى أن يقع في فخ المباريات السهلة في أمم إفريقيا ، لذا استعد جيدا لمباراة كينيا الماضية، كما أنه يركز جيدا على مباراة السنغال ومن بعدها تنزانيا.


وفيما يخص التفوق التاريخي السنغال على الجزائر في المواجهات السابقة يرى أنها مباراة صعبة للغاية مع منتخب رائع على جميع الأصعدة ومعزز بلاعبين أقوياء.


شدد على أنه لن يتحدث على نهائيات المجموعة وعليه التعامل مع كل مباراة على حدة، مضيفا من نابع خبرتي كل الفرق سواء صغيرة أو كبيرة مثل المغرب ومصر والجزائر وغيرهم كلهم خاضوا اختبارات صعبة مع الفرق الصغيرة، وكل المباريات صعبة وليس مؤكدا الفوز على الفرق الصغيرة بدليل أن المغرب سجلت في الدقيقة ٩٠ ضد ناميبيا بهدف شخصي.


أكمل أن منتخب السنغال يضم لاعبين كبار مثل ساديو ماني الفائز بلقب دوري ابطال اوروبا مع ليفربول وسنحاول الاستعداد جيدا لهذا اللقاء.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك ما هو المنتخب العربي المرشح للوصول لنهائي أمم إفريقيا ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
نيجيريا
-
x
16:30
-
غينيا
أوغندا
-
x
19:00
-
زيمبابوي
مصر
-
x
22:00
-
جمهورية الكونجو