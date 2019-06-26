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روسيا: الطائرة في فنزويلا قامت بتناوب لمتخصصين عسكريين

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 11:17 ص
روسيا: الطائرة في فنزويلا قامت بتناوب لمتخصصين عسكريين
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ترجمة: دينا الشريف
 
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قالت وزارة الخارجية الروسية " اليوم الأربعاء" إن الطائرة التابعة للقوات الجوية الروسية التي هبطت في فنزويلا هذا الأسبوع تحمل تناوب خبراء عسكريين لكن عددهم في البلاد لم يرتفع.

وقد هبطت الطائرة يوم الاثنين في مطار فنزويلا الرئيسي، وفقًا لشاهد عيان من رويترز وموقع إلكتروني يتتبع تحركات الطائرة، بعد ثلاثة أشهر من وصول مماثل أدى إلى تفاقم التوترات بين واشنطن وموسكو.

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المزيد عن: فنزويلا القوات الجوية الروسية
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