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سيسيه: ماني سلاح السنغال أمام الجزائر

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 11:14 ص
سيسيه: ماني سلاح السنغال أمام الجزائر
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علي نبوي
 
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أكد أليو سيسيه المدير الفني للمنتخب السنغالي أن فريقه استعد جيدًا لمباراة الجزائر غدًا، مشيرًا إلى أن ساديو ماني سيكون جاهز للمباراة وسيكون داعم قوي لنا .


وأضاف سيسيه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد باستاد الدفاع الجوي، أن منتخب بلاده لديه حماس لإرضاء جماهيرهم والمنتخب ملئ بالكوادر القادرة على صناعة الفارق وأحراز كأس إفريقيا.


وتابع : عدم فوز الجزائر على السنغال من قبل ميزة لنا ولكن الأجيال تتغير والفريق زاخر باللاعبين المميزين ولديهم طموح كبير.

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