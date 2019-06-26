سيسيه: ماني سلاح السنغال أمام الجزائر

أكد أليو سيسيه المدير الفني للمنتخب السنغالي أن فريقه استعد جيدًا لمباراة الجزائر غدًا، مشيرًا إلى أن ساديو ماني سيكون جاهز للمباراة وسيكون داعم قوي لنا .









وأضاف سيسيه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد باستاد الدفاع الجوي، أن منتخب بلاده لديه حماس لإرضاء جماهيرهم والمنتخب ملئ بالكوادر القادرة على صناعة الفارق وأحراز كأس إفريقيا.









وتابع : عدم فوز الجزائر على السنغال من قبل ميزة لنا ولكن الأجيال تتغير والفريق زاخر باللاعبين المميزين ولديهم طموح كبير.



