عقوبة على عمرو وردة أمام الكونغو الديمقراطية

ينوي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر عدم الاعتماد على عمرو وردة صانع ألعاب في مباراة الكونغو اليوم في كأس الأمم الإفريقية 2019.

ويستعد منتخب مصر لمباراة الكونغو الديمقراطية في الساعة العاشرة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى في كأس الأمم الإفريقية 2019.

تشكيل منتخب مصر المنتظر أمام الكونغو الديمقراطية

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد المحمدي وأحمد حجازي ومحمود علاء وأيمن أشرف

خط الوسط: طارق حامد ومحمد النني وعبدالله السعيد ومحمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه

خط الهجوم: مروان محسن



