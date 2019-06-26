أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في مصر (فيديو)

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عرض برنامج "8 الصبح"، المُذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء، تقريرًا مُفصلًا بالأرقام، حول الأسعار الاسترشادية للخضراوات والفاكهة في سوق الجملة.



وجاءت أسعار الخضراوات، على النحو التالي: الطماطم 4 جنيهات للكيلو، والبطاطس 4 جنيهات، والبصل 4 جنيهات، والخيار 3 جنيهات، والملوخية 5 جنيه، والباذنجان 3.5 جنيه، والكوسة 3 جنيهات، والفاصوليا 9 جنيهات.



وبالنسبة لأسعار الفاكهة، سجل البطيخ 18جنيها للكيلو، والكنتالوب 5 جنيهات، والخوخ 9 جنيهات، والمانجو العويس 30 جنيهًا.

