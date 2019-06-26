كمبوديا تحرق 2.36 طن من المخدرات والمواد غير المشروعة في يوم مكافحة المخدرات

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قال مسؤولون ان كمبوديا احرقت 2.36 طن من المخدرات والمواد غير القانونية اليوم الاربعاء للاحتفال باليوم الدولي لمكافحة المخدرات.



حيث أشعل نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية سار خنج النار في المخدرات في احتفال أقيم في جزيرة الماس في بنوم بنه.



وقال المدعي العام لمحكمة بنوم بنه كيو سوثيا في الحدث إن المخدرات المحترقة تشمل 420 كيلوغراما من المخدرات غير المشروعة و1.94 طن من المواد والمكونات غير المشروعة المستخدمة في تصنيع المخدرات.



وقال إن المخدرات صودرت من المجرمين بين يونيو 2017 ويونيو 2018.



وقال ماتي فيريث، الأمين العام للهيئة الوطنية لمكافحة المخدرات، إن حرق المخدرات يدل على التزام الحكومة القوي بمكافحة جميع أنواع المخدرات غير المشروعة.



وأضاف "المخدرات المحترقة تشمل الهيروين والميتامفيتامين والامفيتامين والاكستاسي والكيتامين وغيرها".



وقال فيريث خلال الفترة من يناير إلى مايو من هذا العام، اعتقلت السلطات 7،097 من المشتبه في أنهم مخدرات في 3335 حالة وصادرت حوالي 310 كجم من المخدرات.



وقال إنه من المقدر أن يكون لدى كمبوديا حوالي 20 ألف مدمن للمخدرات بحلول عام 2018، وأن 8399 منهم قد تلقوا علاجًا بالإقلاع عن المخدرات.

