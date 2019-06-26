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الجمعة.. افتتاح هرم وجامع أثريين للزيارة بالفيوم

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 11:04 ص
الجمعة.. افتتاح هرم وجامع أثريين للزيارة بالفيوم
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حسام زيدان
 
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أعلنت وزارة الآثار، أنه سيتم افتتاح هرم اللاهون الخاص بالملك سنوسرت الثاني، وذلك لأول مرة للزيارة بعد الانتهاء من أعمال ترميمه.

كما سيتم افتتاح جامع خونده أصلباى وإقامة شعائر صلاة الجمعة به بعد ترميمه، بالإضافة إلى تفقد قصر قارون.

يذكر أن الدكتور خالد العناني وزير الآثار سيشهد الافتتاحين والجولة الأثرية وذلك يوم الجمعة 28 يونيو 2019، في حضور قيادات وزارة الآثار وقيادة محافظة الفيوم.

الجمعة.. افتتاح هرم وجامع أثريين للزيارة بالفيوم
الجمعة.. افتتاح هرم وجامع أثريين للزيارة بالفيوم
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