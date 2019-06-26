ارتفاع الدولار تزامنًا مع توقعات خفض الفائدة

ارتفع الدولار اليوم الأربعاء في الوقت الذي تضاءلت فيه التوقعات بخفض كبير لأسعار الفائدة الأمريكية بعد تصريحات مسؤولين في مجلس الاحتياطي الاتحادى (البنك المركزي الأمريكي).





وأكد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي استقلالية المركزي عن الرئيس دونالد ترامب، الذي يضغط باتجاه إجراء تخفيضات لأسعار الفائدة.





وانخفض الدولار الأسبوع الماضي بعد أن فتح صانعو السياسات الباب أمام خفض لأسعار الفائدة في الأشهر المقبلة، ويعتقد بعض المتعاملين أن المركزي الأمريكي ربما يخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس الشهر المقبل.





لكن التعليقات الصادرة أثناء الليل قلصت تلك التوقعات، مما دفع الدولار للارتفاع من أدنى مستوى في ثلاثة أشهر مقابل سلة من العملات الأخرى في الجلسة السابقة إلى 95.843، وارتفع المؤشر 0.1 % إلى 96.273.





ومقابل الين الياباني على سبيل المثال، كون المتعاملون رهانات على خيارات مراكز كبيرة بين 107.50 إلى 107 ينات، وفي سوق النقد، جرى تداول الين عند 107.45 ين للدولار.





وتصدر الدولار النيوزيلندي قائمة الرابحين في التعاملات المبكرة في لندن مقابل الدولار الأمريكي، وربح الدولار النيوزيلندي 0.4 % إلى 0.6661 دولار أمريكي من 0.6536 دولار بعد أن أبقى بنك الاحتياطي النيوزيلندي أسعار الفائدة دون تغيير عند 1.5% في اجتماعه بشان السياسة النقدية، على الرغم من أنه ألمح إلى أن إجراء خفض آخر غير مستبعد.



