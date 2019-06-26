سيسيه يهدد الجزائر قبل القمة المرتقبة

‫أكد أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال بأن هناك حماس كبير داخل صفوف الفريق من أجل جعل بلاده فخوره قبل مواجهة الجزائر غدا في الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لبطولة أمم إفريقيا ٢٠١٩ بمصر.‬









‫وأضاف في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الغد :"الحماس يملؤنا كي نرضي شعبنا، نستطيع أن نحدث الفارق، وأن نجعل بلادنا فخورة".‬









‫وتابع "فريقنا زاخر بالكفاءات، لم نتأهل إلى الدور المقبل بعد".‬









‫وأشار "جمال بلماضي رجل تكتيكي من المستوى الأول، لكننا أيضًا لدينا طريقة لعبنا وفلسفتنا الخاصة".‬



