مأمور أول المنصورة يتفقد تأمين لجان الثانوية العامة بمنطقة آداب (صور)

انتشرت التعزيزات الأمنية أمام لجان امتحانات الثانوية العامة على مستوى محافظة الدقهلية وقام العميد حسام الجداوي مأمور قسم أول المنصورة بتفقد الخدمات المكلفة بتأمين اللجان للتأكد من انتشارها واحكام السطرة الأمنية بمحيط اللجان.





وكان القلق سيطر على طلاب الثانوية العامة بمحافظة الدقهلية الذين بدأوا في التوافد اليوم الأربعاء لأداء امتحان "الكمياء" للشعبة العلمية و"الجغرافيا" للشعبة الأدبية.





يذكر أن ٤٣ ألف ٦٣٢ طالب وطالبة بمرحلة الثانوية العامة في محافظة الدقهلية ما بين 14 ألف و642 طالب وطالبة ادبى و20 ألف و88 طالب وطالبة علمي علوم و8 آلاف و740 طالب وطالبة علمى رياضة و9 آلاف و369 طالب وطالبة منازل و465 طالب وطالبة خدمات، ومن المقرر انتهاء مارثون الامتحانات يوم 3 يوليو المقبل.





ويتوافد الطلاب على 114 ما بين 112 لجنة ولجنة السجن ولجنة المتفوقين بجمصة؛ لأداء امتحان الفيزياء لطلاب علمي علوم والرياضيات، والتاريخ لطلاب الأدبي، وسط تعزيزات أمنية مشددة وانتشار لرجال الأمن بمحيط اللجان





ويؤدي الامتحانات، 669،749 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية منهم 264،653 طالبا وطالبة في الشعبة الأدبية و118،071 طالبا وطالبة في الشعبة العلمية (رياضيات) و268،938 طالبا وطالبة في الشعبة العلمية (علوم).





كما يؤدي الامتحانات 373 طالبا وطالبة (STEM) في 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) في 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبة، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا حتى تاريخه.





وبلغ عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالي: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط



