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أسعار الذهب في سوق الصاغة اليوم الأربعاء 26-6-2019

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 10:58 ص
أسعار الذهب في سوق الصاغة اليوم الأربعاء 26-6-2019
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استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 27-6-2019، وذلك بعد تحقيق ارتفاع بقيمة وصلت إلى 10 جنيهات.

وسجلت أسعار الذهب المحلية، عيار 21 نحو 662 جنيهات، وعيار 18 نحو 567 جنيهات، وعيار 24 نحو 757 جنيها، والجنيه الذهب سجل نحو 5296 جنيها.

وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت أسعار الذهب أكثر من 1%، اليوم الثلاثاء، قبل أن تفقد جزءا من مكاسبها، ولكنها تظل قرب أعلى مستوى في 6 أعوام مع هبوط الدولار لأقل مستوى في عدة أشهر بينما يدفع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران المستثمرين لشراء الذهب الذي يُعتبر ملاذا آمنا.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1424.25 دولار للأوقية بحلول الساعة 0550 بتوقيت جرينتش، وفي وقت سابق من الجلسة، لامس المعدن الأصفر 1438.63 دولار وهو أعلى مستوى منذ 14 مايو 2013.

وقفز الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.7% إلى 1427.50 دولار.


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