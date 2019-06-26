الأمم المتحدة: رغبة جنوب السودان في تحقيق السلام تحث السياسيين على الاستجابة

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قال مبعوث الأمم المتحدة لجنوب السودان، إن رغبة جنوب السودان في السلام واضحة، وحث السياسيين في البلاد على الرد عليها.



وأخبر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لجنوب السودان ديفيد شيرير مجلس الأمن أن "الرغبة في السلام واضحة وهناك نفور شديد من أي تجدد للقتال".



مع تكرر الرغبة القوية في السلام في نتائج استطلاع رأي أجرته بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة التي يقودها شيرر في البلاد.



وفي حين أن المسح الذي أجري مقابلات مع 2400 شخص في 10 مواقع، كشف عن أثر صادم للنزاع - فقد قُتل 79 في المائة من أفراد أسرهم الذين تمت مقابلتهم؛ وأظهرت نفس النسبة من أفراد الأسرة الذين أُجبروا على الفرار من العنف، أن 89 في المائة ممن تمت مقابلتهم يعتقدون أنه سيكون هناك سلام دائم بحلول نهاية هذا العام.



وأشار شيرير أيضًا إلى أنه منذ توقيع اتفاقية السلام في سبتمبر، حدثت أكثر من 110 تقارب في المجتمعات في جميع أنحاء البلاد.



ومع ذلك، قال مبعوث الأمم المتحدة أن وتيرة الحوار وبناء السلام على المستوى الشعبي يتحرك أسرع بكثير من بين النخب التي تتفاوض على الصعيد الوطني، وبالتالي حث السياسيين في جنوب السودان على "الاستماع إلى مزاج الناس ومتابعة القيادة التي حددتها هذه المجتمعات المحلية".



وأشار بشكل خاص إلى الإصلاح الأمني البطيء وتوحيد القوات المسلحة، فضلًا عن عدم وجود اجتماعات منتظمة وجهًا لوجه بين رئيس جنوب السودان سلفا كير وزعيم المعارضة ريك ماشار.



كما شدد على أنه "على المستوى المحلي، يمكن للأعداء السابقين المريرة أن يضعوا الماضي وراءهم ويتصالحوا، يجب على قادتهم الوطنيين أن يفعلوا الشيء نفسه.



وقرر المفاوضون في شهر مايو تأجيل تشكيل الحكومة الانتقالية حتى نوفمبر.



وحث ديفيد على تشكيل حكومة انتقالية في الوقت المحدد، وقال "نحن نقبل بعض المهام قد لا تكون كاملة بحلول نوفمبر... لا توجد مهام ما قبل المرحلة الانتقالية التي لا يمكن تحقيقها داخل إدارة انتقالية موحدة."



كما أشار مبعوث الأمم المتحدة في إحاطته إلى مجلس الأمن، إلى أن عددًا كبيرًا من اللاجئين قد عادوا طوعًا إلى جنوب السودان، وأن المزيد من النازحين يرغبون في العودة إلى ديارهم.



وأكد أن حوالي 7 ملايين من السودانيين الجنوبيين ما زالوا يواجهون أزمة أو ما هو أسوأ، لكن الأمن الغذائي يشهد تحسنا مع وصول شركاء الأمم المتحدة في المجال الإنساني إلى مناطق أكثر بسبب الهدوء النسبي الذي أعقب اتفاق سبتمبر.