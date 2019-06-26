كمال شاروبيم: استمرار القوافل العلاجية المجانية بالدقهلية
الأربعاء 26/يونيو/2019 - 10:58 ص
محمد كشك
Advertisements
Advertisements
أكد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية استمرار القوافل العلاجية المجانية طوال العام في مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة لتقديم أفضل خدمة صحية للمواطنين.
وأكد محافظ الدقهلية أن القوافل العلاجية تأتي وفق خطة محددة لتقديم الخدمة الطبية للمواطنين شهريًا، في نطاق إقامتهم لتوفير النفقات والجهد والوقت على المرضى والمترددين، انطلاقا من حرص الحكومة على صحة وسلامة المواطنين وتقديم الدعم الكامل لكافة احتياجاتهم الصحية.
ومن جانبه قال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، إن القوافل الشهرية المجانية تجوب مراكز ومدن وقرى المحافظة، وأعلن عن أماكن القوافل التي سيتم تسييرها خلال شهر يوليو المقبل لمتابعة الحالة الصحية للمواطنين.
وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن القوافل تبدأ أعمالها يومي 5،6 يوليو المقبل، بمركز المنزلة بقرية مصر الجديدة، ويومي 8،9 بمركز أجا بقرية أبو زيد، ويومي 12،13 بمركز دكرنس بقرية عرب شراويد، أما في مركز ميت غمر يومي 15،16 بقرية الحاكمية، ومركز بلقاس يومي19،20 بقرية الأمل،ومركز شربين بقرية أبو جلال يومي 22،23،ومركز تمي الأمديد يومي 29،30 بقرية السعودية، وذلك فى إطار الخطة الشهرية للقوافل الطبية المجانية للحفاظ على سلامة المواطنين وتوفير الخدمات الطبية لهم.
Advertisements
المزيد عن: محافظات كمال شاروبيم الدقهلية
- ننشر تفاصيل خطة القوافل العلاجية بالدقهلية
- محافظ الدقهلية يعلن عن خطة الصحة في القوافل العلاجية لتمى الأمديد والجمالية
- محافظ الدقهلية يعلن عن خطة القوافل الطبية بالمراكز والقرى
- ننشر خطة الدقهلية للقوافل الطبية الشهر المقبل
- محافظ الدقهلية يعلن خطة القوافل الطبية للقرى الأكثر احتياجًا
- محافظ الدقهلية: على القوافل الطبية الوصول لكل مواطن في مكانه (صور)
- "شاروبيم": قوافل طبية طوال مايو بالدقهلية
- شاروبيم: استمرار القوافل العلاجية المجانية بالدقهلية
- صحة الدقهلية: توقيع الكشف الطبي على 1848 في قافلة تمى الأمديد المجانية
- استمرار القوافل العلاجية المجانية بالدقهلية (صور)