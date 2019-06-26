كمال شاروبيم: استمرار القوافل العلاجية المجانية بالدقهلية

أكد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية استمرار القوافل العلاجية المجانية طوال العام في مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة لتقديم أفضل خدمة صحية للمواطنين.





وأكد محافظ الدقهلية أن القوافل العلاجية تأتي وفق خطة محددة لتقديم الخدمة الطبية للمواطنين شهريًا، في نطاق إقامتهم لتوفير النفقات والجهد والوقت على المرضى والمترددين، انطلاقا من حرص الحكومة على صحة وسلامة المواطنين وتقديم الدعم الكامل لكافة احتياجاتهم الصحية.





ومن جانبه قال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، إن القوافل الشهرية المجانية تجوب مراكز ومدن وقرى المحافظة، وأعلن عن أماكن القوافل التي سيتم تسييرها خلال شهر يوليو المقبل لمتابعة الحالة الصحية للمواطنين.



