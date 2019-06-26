بعد لقاء مون جاي.. ولي العهد: سعيد بوجودي في كوريا

استقبل رئيس كوريا مون جاي اليوم الأربعاء، في القصر الأزرق الرئاسي في العاصمة سيول ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان.









ولدى وصول ولي العهد بوابة القصر؛ أجريت له مراسم استقبال رسمية، إذ رافق الموكب مجموعة من الفرق الراجلة بالأزياء التقليدية الكورية احتفالاً بمقدمه، بعد ذلك استقبل الرئيس الكوري ولي العهد مرحباً به في مستهل زيارته لكوريا.





بعد ذلك صحب الرئيس الكوري ولي العهد إلى المنصة الرئيسة وعزف السلامان الملكي السعودي، والوطني الكوري، ثم استعرضا حرس الشرف .





عقب ذلك صافح ولي العهد كبار المسؤولين الكوريين، كما صافح الرئيس الكوري الأمراء والوزراء أعضاء الوفد الرسمي.





بعد ذلك، وقع ولي العهد في سجل الزيارات، قائلاً: "سعيد بوجودي في كوريا الجنوبية لتنمية العلاقات العريقة".





ثم التقطت الصورة التذكارية للرئيس الكوري وولي العهد.



