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سنغافورة تهدف إلى توفير 10000 وظيفة فنية في ثلاث سنوات

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 10:57 ص
سنغافورة تهدف إلى توفير 10000 وظيفة فنية في ثلاث سنوات
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ترجمة: دينا الشريف
 
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قالت سنغافورة اليوم الأربعاء إنها تعتزم توفير ما يصل إلى 10000 فرصة عمل في قطاع التكنولوجيا على مدى ثلاث سنوات في مبادرة لتأسيس دولة المدينة كمركز عالمي لهذه الصناعة.

وسيقود الخطة مكتب حكومي جديد يسمى الصناعة الرقمية السنغافورية (DISG)، والذي يعزز الجهود التي تبذلها مختلف الهيئات العامة القائمة لتشجيع الاستثمار من شركات التكنولوجيا الأجنبية، ودعم الأعمال التجارية المحلية، والعمل مع الصناعة لتشكيل السياسة المستقبلية.

وقد ركزت هذه الدولة في سنواتها الأخيرة المليئة بالمنح والحوافز المربحة على شركات التكنولوجيا والمستثمرين وكبار المواهب - وهو قطاع يمكن أن يساعد في مكافحة بعض أبطأ معدلات النمو التي شهدتها الدولة المدينة منذ عقد.

في حين أن الضرائب المنخفضة في سنغافورة والاستقرار السياسي والنظام القانوني القوي والبنية التحتية جذبت الشركات الأجنبية لعقود من الزمن، فإن قانون الأخبار المزيفة الذي صدر مؤخرًا وضعه في خلاف مع أمثال "الفيسبوك"، و"الفابيتس جوجل" الذين يخشون من أن يعيق ذلك حرية التعبير والابتكار.

وعلى الرغم من الاستثمارات الكبيرة، يوجد في سنغافورة "يونيكورن" محلية واحدة - تبلغ قيمتها أكثر من مليار دولار في شركة "جراب" التي تسير رحلات ركوب الخيل، وفقًا لشركة الأبحاث CBInsights.

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