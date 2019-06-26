"عبدالرحيم": برنامج لنشر القضايا المتداولة بين المحاكم و"الخبراء" على 85% من مكاتب الخبراء

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قال المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، إن أعمال التطوير والميكنة لم تقتصر فقط على المحاكم، بل امتدت أيضًا إلى الجهات المعاونة للقضاء مثل قطاع الخبراء، مؤكدا أنه تم تطوير برنامج لمتابعة ونشر القضايا المتداولة بين المحاكم ومصلحة الخبراء والذي تم تطبيقه في 39 مكتبا من بين 45 مكتب خبراء بنسبة تتعدي 85% من المكاتب علي مستوى الجمهورية، ويتيح هذا البرنامج الاستعلام ومتابعة القضايا من خلال بوابة وزارة العدل الإلكترونية، مما ييسر علي المواطن متابعة قضاياه ويوفر كثير من الجهد والوقت.



وتم اليوم افتتاح محكمة شمال القاهرة الابتدائية بحضور وزيري العدل والتخطيط وعدد من القيادات ومساعدي الوزير.