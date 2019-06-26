نيمار يحدد موعد انضمامه لبرشلونة

كشفت صحيفة سبورت الكتالونية عن موعد خروج نيمار للاعتذار علنا لبرشلونة لاتمام صفقة التعاقد مع النادي خلال الصيف الجاري.









وأوضحت الصحيفة في غلافها هذا الأربعاء أن البرازيلي نيمار مستعدًا للتحدث علنًا في الأيام المقبلة عن مستقبله لترك باريس سان جيرمان ورغبته في العودة إلى الفريق الكاتالوني لتسريع مفاوضات نقله إلى الكامب نو.









وسيفعل نيمار ذلك بمجرد انتهاء بطولة كوبا أمريكا لشرح أسباب عودته التي طال انتظارها للبارسا.







الجدير بالذكر أن نيمار أعلن عن رغبته في الرحيل عن باريس سان جيرمان خلال الصيف الجاري ملمحاً لعودته من جديد إلى برشلونة.