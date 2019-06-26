ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

نيمار يحدد موعد انضمامه لبرشلونة

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 09:37 ص
نيمار يحدد موعد انضمامه لبرشلونة
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
كشفت صحيفة سبورت الكتالونية عن موعد خروج نيمار للاعتذار علنا لبرشلونة لاتمام صفقة التعاقد مع النادي خلال الصيف الجاري.


وأوضحت الصحيفة في غلافها هذا الأربعاء أن البرازيلي نيمار مستعدًا للتحدث علنًا في الأيام المقبلة عن مستقبله لترك باريس سان جيرمان ورغبته في العودة إلى الفريق الكاتالوني لتسريع مفاوضات نقله إلى الكامب نو.


وسيفعل نيمار ذلك بمجرد انتهاء بطولة كوبا أمريكا لشرح أسباب عودته التي طال انتظارها للبارسا.


الجدير بالذكر أن نيمار أعلن عن رغبته في الرحيل عن باريس سان جيرمان خلال الصيف الجاري ملمحاً لعودته من جديد إلى برشلونة.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك ما هو المنتخب العربي المرشح للوصول لنهائي أمم إفريقيا ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
نيجيريا
-
x
16:30
-
غينيا
أوغندا
-
x
19:00
-
زيمبابوي
مصر
-
x
22:00
-
جمهورية الكونجو