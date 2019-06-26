الطالع الفلكى الثّلاثَاء 25/6/2019..طَاقَة ضَوْء!









*القمر فى الرّبع الرّابع ، القمر فى الحَمَلْ.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الحُوت.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج السّرطان من 21 يونيو – 23 يوليو.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الجَوْزَاء من 15 يونيو - 16 يوليو.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الدّبرَان من 20 يونيو - 2 يوليو.





اليوم 19 بَؤونَة قبطى، 26 حُزَيْرَان رُومى، 22 شوّال ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: -مَهُو أنا لازم أزَعّأ وأشؤ هدومِى كمان، دَنْتِى السبب فى سوء حالة المُنتخب.(حسن مُصطفى من فيلم غريب فى بيتى-1982)









*القمر فى الحَمَلْ "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.









*لاتُوجد اليوم

إتصالات فلكية لاغربية ولاهندية لكنه يُصادف ذكرى ميلاد الفنان الرّاحل حسن مُصطفى رَحِمَه الله ، إحتفالاً بذكراه هذه هى الأسماء المُساوية للقِيَم الحسابيّة لإسم حسن مُصطفى إسماعيل والشهرة حسن مُصطفى ، مع التنبيه أنها لا تعنى صفاتاً تتواجد فيه بالضرورة لكنها نتيجة لعمليّات حسابيّة رياضيّة لا أكثر، لا تبخل عليه بالفاتِحَة.





(مَلكْ مُتَوّجْ)،(الهرم الكبير)،(بُرج بابل)،(الشخص الذّهبى)،(عودة للمدرسة)، (طاقة نُور)،(ضوء محظوظ) ،(الأهرامات المصريّة)،(قلبه كبير).





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: تركيزك على جودة العمل بإتقان الكيْف وليس الكمّ أفضل طريقة للتحصّل على مكاسبك فى العمل ، لهذا يُعطون ثمناً باهظاً لسُمعة المحل.





برج الثور: لست فى مزاجيّة لتحمّل مُداعبات الآخرين، هذا لايعنى أن تكون فظّاً عند ردّك على زميل طيّب النيّة لا يقصد إزعاجك.





الجوزاء: الشخص الأكثر عبوساً فى وجهك قد تفاجأ بأنه حليفك المُخلص ، ما محبّة إلا بعد عداوة مَثَلْ قابل للتحقق اليوم ، لكن لايعنى أن تُعطى الأمان للجميع.





برج السّرطان: حاول التحكّم بلسانك جالب المتاعب المجّانيّة ، التعاون من آخرين مفيد فاحرص على وضع حافز مالى لنفسك ولغيرك.





برج الأسد: المنافسة الشريفة فى العمل لاتعنى بالضرورة صراع أو عداوة فهى تُخرج قدراتنا الدفينة، أثبت نفسك ومهاراتك فى عملك دون إنتقاد عمل زملائك.

برج العذراء: أن تعرف مهاراتك فهذا جيّد، أن تعرف حدود مهاراتك وسقف قدراتك فهذا مُمتاز لتوفّر على نفسك قطع وعود قد لا تتمكّن من الوفاء بها.









برج الميزان: إبتعد عن الثرثرة الزّائدة فقد يستمسك أحدهم عليك خطأ كلامى أو أن تكشف عن أحد أسرارك بزلّة لسان ، خير الكلام ما قَلّ و دَلّ.





برج العقرب: فرصة عمل تعنى باب خير لك ولمجموعة من الناس وعوائلهم،هذا يعنى أن تتحلّ بالصبر وطول البال مع شخص غشيم أخطأ لكنّ لديه أسرة يقوم بإعالتها.





برج القوس: اللى يسأل مَيْتُوهْش، مثل شائع يعنى أن تستفهم إن واجهت مشكلة فى عملك، بدلاً عن المُكابرة والتظاهر بالمعرفة ثم إرتكاب الأخطاء.





برج الجدى: رغبة فى رعاية من حولك كالفقراء والأيتام مرتفعة، لا تنسَ توفير تلك الرعاية لشيوخ عائلتك وأقاربك فالأقربون أولى بالمعروف.

برج الدّلو: قد تقوم بنشاط إجتماعى مُميّز للصلح بين متخاصمين من أفراد العائلة، وقد تكون أنت نفسك أحد المتخاصمين، الصّلح خير.





برج الحوت: إنتبه لألفاظك التى قد تكون خشنة مع من لايستحقون تلك الخشونة،قد تخسر علاقة ثمينة بكلمة سخيفة يُصبح معها ترميم تلك العلاقة عسيراً.



